Football : Le FC Barcelone accroché par Galatasaray

Les hommes de Xavi n’ont pu faire mieux que 0-0 face aux Turcs, jeudi au Camp Nou en 8es de finale aller de la Ligue Europa. Tout se jouera donc pour eux dans une semaine à Istanbul lors de cette aventure européenne qui ne tient plus qu’à un fil.

Des gestes spectaculaires, ici Pierre-Emerick Aubameyang, mais pas du but entre le FC Barcelone et Galatasaray jeudi au Camp Nou.

Et Peña a signé une prestation impeccable face à son ancienne équipe: il a détourné deux frappes cadrées de Memphis Depay en première période, a claqué une tête de Sergio Busquets par-dessus sa transversale à la 57e et a capté une puissante frappe de Frenkie de Jong à la 64e.

Poteau de Depay à la demi-heure

Et à la demi-heure de jeu, c’est le poteau qui a sauvé le portier du club turc, sur un coup franc direct frappé par Memphis Depay (28e). Et même l’action gag de la 75e minute ne l’a pas surpris, après que le ballon a touché encore une fois le poteau avant de venir à ses bras.

Et les Catalans se sont même fait des frayeurs. Kerem Akturkoglu a gâché une occasion en or qu’il s’est créée lui-même en se débarrassant de Sergiño Dest (37e), et Bafetimbi Gomis a cru ouvrir la marque à la 78e, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu nette.