Football: Le FC Barcelone convoque un joueur de 15 ans

Dans la course pour le titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone accueille l’Atlético Madrid, dimanche après-midi. Parmi les joueurs convoqués pour ce grand rendez-vous, Xavi a pris la décision d’appeler Lamine Yamal, un attaquant espagnol considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation. À seulement 15 ans, la pépite des Blaugranas pourrait bien jouer au football devant près de 90’000 personnes. S’il obtient du temps de jeu dimanche, il deviendra le plus jeune à jouer sous les couleurs du FC Barcelone depuis Paulino Alcántara en 1912.