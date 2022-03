Football : Le FC Barcelone poursuit sa route en Ligue Europa

Vainqueurs de Galatasaray à Istanbul (2-1), les Blaugranas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Comme l’Atalanta Bergame de Remo Freuler.

Les Blaugranas ont frissonné sur l'ouverture du score des Turcs à la 28e, sur une tête plongeante du capitaine Marcao sur corner. Ils ont réussi à inverser la vapeur grâce à un but du prodige Pedri (37e), qui a encore offert une sublime prestation en Turquie, et un autre de la recrue Pierre-Emerick Aubameyang en deuxième période (50e).

C'est un énorme ouf de soulagement pour Xavi et le club catalan, à trois jours du clasico retour de Liga sur le terrain du Real Madrid, dimanche (21h). L'objectif prioritaire du Barça est de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et les Blaugranas, troisièmes en championnat, comptent bien aller au bout de la Ligue Europa, une compétition que le club n'a jamais remportée, pour sceller leur retour en C1.

Pedri régale encore

Dans le bouillant Nef Stadium, qui a hué les Catalans tout le match, Xavi a commencé par faire la grimace: peu avant la demi-heure de jeu, la puissante reprise de la tête de Marcao a donné espoir à tous les supporters turcs... Mais les Catalans, étonnamment muselés au match aller au Camp Nou, ont bien vite retrouvé leurs standards (trois buts marqués par rencontre sur les six derniers matches). Et avec l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé, qui a remplacé le titulaire Adama Traoré juste après la pause, les Blaugranas ont accéléré et largement dominé en deuxième période.

Pedri a encore une fois régalé le public avec des gestes de grande classe, et en éliminant deux défenseurs dans la surface pour conclure plein de sang-froid et remettre les siens dans le match (1-1, 37e). Au retour des vestiaires, c'est Aubameyang, qualifié de «cadeau tombé du ciel» par Xavi cette semaine, qui a hérité d'un ballon parfait après un coup de billard à trois bandes voyant Iñaki Peña, prêté par le Barça, signer deux beaux arrêts, puis Frenkie de Jong lui offrir un ballon judicieux de la tête. À la 90e+2, dans les arrêts de jeu, Ferran Torres a failli enfoncer le clou, mais son ballon piqué a heurté la barre transversale.

Monaco indigne, l’Atalanta assure

Dans les autres rencontres, Monaco, indigne de son rang, a été incapable de battre Braga (1-1) et a été éliminé sans contestation (3-1 sur l'ensemble des deux matches). Les Portugais, qui restent pourtant sur deux nuls et une défaite à domicile en championnat, se sont tranquillement joué de Monégasques souvent médiocres, que le Stade Louis-II a d'ailleurs conspué et que Philippe Clement ne parvient pas à faire grandir. L'équipe de la Principauté, éliminée en Coupe d'Europe, en Coupe de France et à neuf points du podium en Ligue 1, est en pleine déliquescence depuis un peu plus d'un mois. Et dimanche, le PSG débarque à Louis-II...