Football: Le «FC Ineos» a vraiment tout perdu cette saison

C'est ce qu'on appelle une journée à oublier. Ineos et son boss Jim Ratcliffe ont appris samedi que ce n'était pas leur offre qui avait été retenue pour la reprise de Chelsea. Quelques heures plus tard, l'équipe phare du projet «Ineos Football», l'OGC Nice, a manqué l'opportunité d'ajouter un trophée à son palmarès. Les Azuréens n'ont plus que la Ligue 1 pour sauver leur saison et rêver à un éventuel futur européen. Et là encore, on ne reviendra pas sur le naufrage du Lausanne-Sport en Super League...