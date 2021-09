Buzz footballistique - Le FC Pange, un «club de la lose» qui attire

Prenez une tête de mouton, faites de son corps un ballon, mettez-lui des crampons et vous avez le logo du FC Pange. Ce même logo a beaucoup fait parler de lui en avril 2021. Il a alors été élu « pire blason » par la Fédération Française de la Lose (FFL) . En quelques mots, l’entité se gargarise des ratés français. Pour la FFL, la «remontada» est synonyme de plaisir et illumine la plus sombre des soirées.



Revenons au F C Pange. C ette victoire a permis au club de troisième division de district de gagner des licenciés. So F oot a récemment pri s la température avec Xavier Meunier. Le patron du club parle d’une augmentation de 25% des effectifs. « On a pu remonter des équipes dans des catégories de jeunes qu’on n’avait plus depuis quelques années , annonce-t-il. La FFL a elle aussi pris des nouvelles début septembre, avec le responsable communication. Thomas a vu des personnes quitter leur club pour signer au FC Pange. »