Football: Le FC Sion a frôlé la correctionnelle contre Chênois

Très appliqué et concentré, le FC Sion dominait pourtant largement son hôte durant un premier quart d’heure à sens unique. Ou presque. Alors que les Valaisans monopolisaient le ballon et multipliaient les offensives - sans grand danger toutefois pour Taleb - la meilleure opportunité d’ouvrir le score revenait à Rafik Khelil. Bien servi dans l’axe par Munishi, le milieu genevois, seul à huit mètres de Fickentscher, manquait toutefois le cadre (5e).

Une défense genevoise compacte

Sion, qui ne parvenant pas à trouver des espaces dans une défense genevoise très compacte et solide, reculait un peu et autorisait quelques initiatives à un CS Chênois qui ne se privait pas d’en profiter. Timidement d’abord puis avec de plus en plus d’audace. Et c’est justement au moment où les Genevois faisaient jeu égal avec leurs adversaires que Sion réussissait à prendre l’avantage sur un contre initié par Araz, poursuivi par Karlen et conclu par Chouaref (34e).