Football: Le FC Sion à nouveau ridiculisé par Saint-Gall

Dimitri Cavaré et les Sédunois ont été débordés par Leon Dajaku et les Brodeurs. Urs Lindt/freshfocus

Entre Sion et Saint-Gall, on en était resté le 12 novembre dernier à une mémorable déculottée (2-7) que les visiteurs avaient infligée à un hôte très complaisant, une déroute qui devait coûter sa place à Paolo Tramezzani. Près de quatre mois plus tard, Sion a subi un nouveau camouflet à domicile.

Alors même que ses joueurs s’étaient engagés verbalement durant la semaine à prendre leur revanche, on les a vus baisser pavillon et jouer sans s’arracher - parce qu’ils n’en éprouvent simplement pas le besoin. Cette troisième défaite de l’ère Celestini concédée devant les fans sédunois risque d’être celle de trop pour le successeur de Tramezzani. Avec 6 matches/2 points, son bilan devient indéfendable.

Ziegler et Grgic sur le banc

À Tourbillon, Celestini avait pourtant pris un choix fort en reléguant, après Reto Ziegler, Anto Grgic sur le banc. Hormis trois matches qu’il avait manqués en raison d’une suspension, l’ancien capitaine du FC Sion avait systématiquement été titularisé depuis le 23 septembre 2021. Son coach devait surtout offrir à Cavaré et Sio, dont l’association avait débouché sur l’égalisation valaisanne à Winterthour (1-1), deux bons pour services rendus.

Pour voir quoi en première période? Une bien timide volonté de laver l’affront et quelques intentions valaisannes, trop vite avortées. Sion allait surtout se ménager une immense occasion lorsque Chouaref déposait le ballon sur la tête de Sio que l’on a connu plus inspiré, sa reprise trop cadrée finissant dans les bras de Wiatkowiak, tout heureux de l’aubaine. Un raté hélas lourd de conséquence.

Trop d’erreurs

Toujours aussi prompte à se déployer, Saint-Gall pouvait offrir le score sur un ballon stupidement égaré par Cyprien dans ses 30 mètres. Guillemenot décalait Dajaku dont la frappe lourde était repoussée par Lindner. Passant dans les parages, Akolo n’en demandait pas tant (33e). Un but qui ruinait la relative bonne première demi-heure du FC Sion. Ce même Akolo qui se créera dans la foulée l’opportunité de déjà «tuer» le match sur une mauvaise relance de Saintini. Mais le tir de l’ex-Sédunois ne surprenait pas un Lindner attentif (41e)…

Après un tir de Chouaref flirtant avec un montant (47e), les visiteurs allaient voir double sur une balle arrêtée. Corner de Görtler, déviation superbe, au premier poteau, de Stillhart, dont la tête décroisée se logeait dans la lucarne opposée sans que Balotelli, commis à son «marquage», ne s’y soit opposé.

Place à la Coupe

On n’allait plus revoir Sion, touché coulé et ridiculisé. Dans la foulée, Grégory Karlen et Latte Lath pouvaient combiner comme à l’entraînement une action de grande classe mettant également en lumière la troublante passivité de la défense. Une faute de Cavaré permettait à Guillemenot de corser l’addition sur penalty (69e). En 180 minutes, les Valaisans ont encaissé la bagatelle de11 buts contre Saint-Gall.

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait? Dans quatre jours, Sion recevra Lugano pour une place en demi-finale de la Coupe. Peut-être, même si l’on peut en douter, Fabio Celestini sera-t-il toujours installé sur son banc; peut-être, scénario plus probable, aura-t-il été débarqué d’ici là. Peut-être Christian Constantin se propulsera-t-il lui-même sur le banc, comme le président-coach a coutume de le faire dans les situations désespérées. Tout est possible. Mais une variante semble s’imposer et elle ne plaide pas en faveur de Celestini.