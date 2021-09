Football - Le FC Sion a refait le coup de la panne

La dernière fois que Sion avait croisé le chemin de GC, soit le 22 mai 2019, les Valaisans étaient venus s’imposer au Letzigrund 3-0 grâce à un triplé d’Itaitinga. Près de deux ans et demi après, l’attaquant brésilien est l’un des rares « survivants » avec Fayulu et Ndoye d’une formation qui pouvait alors encore s’appuyer sur Neitzke, Kasami, Kouassi, Toma et un certain Lenjani, passé depuis dans les rangs zurichois.