Football: Sion mené par Zurich

Avantage mérité pour un FC Zurich plus entreprenant et plus concerné par ce match. Les visiteurs se montrent très agressifs sur le porteur du ballon valaisan, ce qui plongent Sion dans des difficultés évidentes à ressortir le ballon et à construire une action de jeu. Les locaux se sont montrés dangereux à quelques rares reprises mais devront montrer autre chose dès le retour des vestiaires s'ils entendent mettre à mal cette défense zurichoise qui contient très bien pour le moment Balotelli.