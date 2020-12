«Quand on a le temps de travailler, on reproduit de bonnes choses sur le terrain. Et quand on enchaîne les rencontres tous les trois jours et qu'on se trouve sans arrêt dans l'avant et l'après-match, on manque de fraîcheur pour y parvenir» explique Fabio Grosso, le coach italien de Sion. A lui de démontrer ce soir que de le mettre sur la sellette n’est pas raisonnable.