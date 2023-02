Football: Le FC Sion apporte son soutien aux victimes du séisme en Turquie

L’émotion a saisi Musa Araz. Auteur de l’ouverture du score à Bâle samedi, d’une jolie reprise de volée à mi-hauteur, le milieu de terrain du FC Sion a effectué une célébration de but tout en retenue.

À vrai dire, il n’était pas d’humeur à sourire. Cinq jours plus tôt, un séisme de magnitude 7,8 avait ravagé la Turquie, pays dont il possède des origines et où vivent une partie de ses proches. «Quand j’ai marqué, je me sentais limite coupable de vivre un moment de joie alors que toute une population est en train de souffrir, témoigne-t-il sur le site du FC Sion. Au moment de la célébration, j'avais presque les larmes aux yeux.»