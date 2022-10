Football: Le FC Sion arrache un point dans un match complètement fou

Qu’est-ce que vient d’inventer le FC Sion… Embarqués dans une soirée vraiment pas évidente, fragilisés et menés de trois longueurs dès la 69e (4-1), les Valaisans ont retourné Grasshopper. Avec, dès la 46e minute, un Mario Balotelli à nouveau positionné derrière le ou les attaquant(s)! Le rendu face à Winterthour avait été assez affreux. En donnant un peu plus de lui-même, l’Italien a fait mentir beaucoup de monde. Aussi parce qu’il n’est pas resté aussi immobile que le week-end passé. Il a inscrit son premier but dans le jeu sur le 4-3 de la 82e et largement participé à la folle remontée des siens. Finalement honorée du point du 4-4.

On revient une heure et demie plus tôt. Le FC Sion venait de redonner vie à un “coup” qui ne le met pas franchement en valeur. De la même manière qu’il n’avait jamais compensé les deux buts encaissés d’entrée face à Young Boys lors de la 2e journée, il a payé cher ses huit premières minutes au Letzigrund samedi. Le temps pour Grasshopper de marquer deux fois et de faire remarquer que les Valaisans font face à un problème ennuyant et un brin récurrent de responsabilisation sur les balles arrêtées.