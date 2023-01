FOOTBALL: Le FC Sion condamné à payer plus d’un million à Murat Yakin

Murat Yakin avait dirigé le FC Sion entre septembre 2018 et mai 2019. Quelques mois avant le divorce, son contrat avait été prolongé jusqu’en juin 2021.

Silence au club

Il ne restait plus qu’à régler les modalités du divorce. Comme souvent, personne n’a envie de faire de cadeaux et la justice doit trancher. La cour octodurienne a pour l’heure estimé que Murat Yakin avait rompu pour justes motifs son contrat, qui courait jusqu’en juin 2021. Le FC Sion se voit donc sommé de verser plus d’un million de francs à son ex-technicien. Mais il ne le fera pas ou en tout cas pas tout de suite, selon «Le Nouvelliste».