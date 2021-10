Football – Le FC Sion craque à la 90e contre Bale

Ce dimanche, à l’occasion de la réception du FC Bâle, Tourbillon s’est retrouvé placé sous le signe de doubles retrouvailles. Au retour des ultras du gradin nord et des fans visiteurs, à nouveau admis suite à la levée, en début de semaine, du système de billets nominatifs introduit au coup d’envoi du championnat (ce qui, immanquablement, a permis aux kops respectifs de s’insulter), s’est ajouté celui, sur le banc valaisan, de Paolo Tramezzani, lequel avait succédé huit jours plus tôt à Marco Walker.

Ce que l’on attendait surtout, c’était de voir le comportement des joueurs eux-mêmes, leur engagement dès le coup d’envoi. Portés par leur public, ceux-ci allaient rassurer, tout au moins pour ce qui est de leur état d’esprit. On les vit mettre beaucoup d’intensité , même si leur évidente bonne volonté ne devait pas déboucher sur un nombre élevé d’occasions. Tout juste pouvait-on retenir à la pause une frappe pas assez appuyée de Tosetti (25e) et un sauvetage de Lindner sur un tir de Stojilkovic signalé de surcroît hors-jeu (33e).

Sans Cabral

Privés au coup d’envoi de Cabral, encore à Manaus jeudi soir pour y assister en spectateur à la victoire du Brésil contre l’Uruguay , et rentré seulement samedi en Suisse, les visiteurs n’allaient s’offrir qu’une seule chance de but des 45 minutes initiales suite à une étourderie de Fickentscher. L’expérimenté portier concédait un coup franc indirect dans ses seize mètres après avoir repris dans ses gants un ballon qu’il avait précédemment posé au sol - la frappe de Kasami était repoussée par le mur valaisan (42e).

Plus riche en occasions de part et d’autre, la seconde période permettait d’abord aux deux portiers de se mettre en évidence: Fickentscher en s’envolant sur un essai de Kasami, Lindner en ayant le bon réflexe sur une reprise instinctive de Baltazar. Et cela continua ainsi, sur un rythme aussi débridé que parfois décousu. Kasami crut pouvoir faire mouche mais son extraordinaire volée trouva un Fickentscher décisif (66e).

Malgré plusieurs situations chaudes et l’entrée de Cabral, aucun but n’allait être inscrit jusqu’à … l’ultime minute du temps réglementaire. Moment choisi par Zhegrova, entré quelques minutes plus tôt, pour effacer trop facilement deux joueurs, repiquer au centre avant d’armer de 20 m une frappe enroulée qui devait finir sa course dans la lucarne opposée de Fickentscher. La classe folle au service du talent brut. Mais un verdict cruel pour des Valaisans qui semblaient en mesure d’accrocher le leader.