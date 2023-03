Football: Le FC Sion doit se contenter d’un point

Faute coupable de Lindner

Alors que son club se présentait en position de lanterne rouge au coup d’envoi, Christian Constantin avait pris l’option de changer tout son flanc gauche, avec les titularisations de Iapichino et Halabaku, ajoutées à l’absence de Cavaré, gardien du flanc droit en Coupe mais non convoqué pour rendement insuffisant.

Ce que l’on a vu? Pas grand-chose, hormis le pire durant 45 minutes. Dans une première période assez immonde en termes d’intensité, il y eut deux éclaircies. Sur une ouverture de Lavanchy, Cyprien s’essaya à une volée instantanée en pleine course (16e). Reprise hélas non cadrée mais mieux frappée que sa seconde tentative, qui devait filer par-dessus le toit de la tribune! Si Balotelli a davantage palabré que joué, on vit sa déviation de la tête terminer dans les bras de Saipi (43e).

Changements payants

Dans le but de provoquer un déclic, «coach CC» allait effectuer un triple changement, sortant notamment son fantôme de capitaine. Un terrible désaveu et certainement une première pour Balotelli. Lequel, dans sa carrière, n’a jamais dû être sorti par son président. Après une chaude alerte tombée lorsque Daprela oubliait Amoura, mieux placé que lui (55e, tête trop enlevée), il devait en résulter une nette embellie valaisanne matérialisée par Sio. Sur un coup-franc de Ziegler, le remplaçant jouait les sauveurs comme il l’avait récemment déjà fait à la Schützenwiese. Malgré une domination valaisanne et plusieurs occasions locales, on devait en rester là.