Pas d’entraînement et pas de match pour Fabio Grosso et ses joueurs.

Le FC Sion a annoncé mercredi en soirée que l’ensemble de l’équipe ainsi que le staff et le personnel médical avaient été placés en quarantaine par le médecin cantonal valaisan.

En conséquence, l’équipe de Super League ne peut plus s’entraîner jusqu’au 31 octobre prochain et les matches contre Servette (dimanche) et contre Lucerne (le 1er novembre) devraient être reportés après qu’ une demande s oit effectuée auprès de la SFL.