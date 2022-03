Football - Le FC Sion enfonce un peu plus le LS

Filip Stojilkovic et les Sédunois ont pris le meilleur sur Sofiane Alakouch et les Vaudois.

Au moment où Paolo Tramezzani retrouvait provisoirement son banc – au bénéfice d’un effet suspensif après l’opposition formulée par le FC Sion, le technicien italien sera entendu ce jeudi à Berne par le Tribunal de recours de la Ligue – , Alain Casanova a dû bricoler pour composer une défense qui puisse tenir la route, davantage que cela n’avait été le cas depuis son arrivée au bord du Léman. Koné, Grippo et Husic tous blessés, il a construit son arrière-garde autour de Monteiro, seul défenseur central valide, et relégué son capitaine Kukuruzovic sur le banc, donnant les clés du jeu à Trebel.

Pendant que Sion, jouant à se faire peur, n’allait pendant trop longtemps strictement rien montrer, on portera au LS le crédit d’avoir au moins essayé de jouer. Ce qu’il a fait avec ses moyens, forcément limités. La rencontre suintant malgré tout l’ennui, provoquant les sifflets de Tourbillon à la pause, on a eu tout loisir de dresser l’inventaire de la présence vaudoise dans les gradins. Alors que le visiteur a d’abord évolué devant huit (!) fans généreusement comptés éparpillés dans le secteur qui leur était réservé, ceux-ci allaient obtenir à la demi-heure le renfort d’une petite vingtaine de supporters, venus afficher leurs revendications, toujours les mêmes, visant Souleymane Cissé, invité à rendre les clés de son bureau en des termes moins polis.

Dans ce derby “piquette” (de toute petite cuvée…), Lausanne devait boucler la première période en menant aux points, références aux occasions que s’étaient alors ménagées Pollero - 5e, frappe trop enlevée, 37e, volée détournée en corner par Fickentscher) et surtout Amdouni (41e, manquant de promptitude devant une cage ouverte devant lui). Et Sion pendant ce temps? Pas loin du néant absolu, avec aucune tentative cadrée et surtout aucun plan de jeu à suivre. Bonsoir tristesse.