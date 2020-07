Football

Le FC Sion est dans la panade

Battus par le champion Young Boys, les Valaisans héritent de la place de barragiste à 90 minutes du dénouement de la saison.

Pajtim Kasami et les Valaisans n’ont plus leur destin en mains.

Alors bien sûr, les acteurs se sont concentrés sur ce qu’ils pouvaient maîtriser – à savoir le jeu – ce qui n’a pas empêché les deux staffs de se tenir informé de ce qui tramait au même moment tant à Saint-Gall (pour YB) qu’à Thoune, et même exclusivement là-bas pour ce qui concerne les Valaisans. Les portables et autres écrans ont donc chauffé dès le coup d’envoi, sans transpirer autant que les joueurs avec une température de 31 degrés ressentie aux alentours de 21h.

Fickentscher surpris

Tramezzani s’en remettant à la même équipe que celle alignée mardi au Letzigrund, Sion allait lancer les premières escarmouches de la soirée, par Grgic (3e, coup franc lointain) puis par Kasami, auteur d’un bel enchaînement. Mais pas de quoi faire perdre la tête aux visiteurs, qui allaient prendre les devants à la suite d’un ballon récupéré par Ngamaleu, près de la ligne de touche. On vit alors le No 13 bernois se débarrasser bien trop facilement de Maceiras avant de décaler Martins, dont la frappe soudaine, prise dans un angle impossible, parut surprendre Fickentscher au premier poteau, lequel Fickentscher avait anticipé un centre.

Pas vraiment le départ idéal pour un FC Sion qui se savait condamner à l’exploit. Sion fut même alors très près du naufrage, YB enchaînant les actions de grande classe devant un adversaire acculé, ne sachant trop s’il devait prendre quelques risques offensifs ou se contenter de laisser passer l’orage. A plus d’une reprise, on put croire au 2-0 mais Nsame, pour ce qui restera comme l’occasion la plus nette (38e), manqua celle-ci assez inexplicablement, placé pourtant dans une situation idéale - seul devant la cage - dans laquelle le meilleur buteur de Super League n’a pas l’habitude d’échouer. On pouvait y voir la chance du FC Sion qui, toujours «debout» à la pause, s’en sortait paradoxalement bien. A porter à son maigre crédit: une frappe de mule d’Itaitinga sur laquelle Von Ballmoos se déploya (32e) et un essai de Kasami (45e).