Football: Le FC Sion est entré en contact avec Mario Balotelli

Christian Constantin confirme l’existence de tractations avec l’entourage du joueur, et Balotelli lui-même: «On discute depuis plusieurs semaines avec Balotelli.» Le patron du FC Sion s’est même récemment rendu à Brescia, au domicile du joueur, pour tenter de convaincre Super Mario. En 2016, il avait déjà essayé de ramener Balotelli dans ses filets.

«C’est un garçon attachant, reprend CC. En même temps, c’est un joueur différent. S’il avait eu la tête d’aujourd’hui il y a 10 ans, il aurait déjà gagné plusieurs Ballons d’or. A Brescia, on en est même venu à parler de Lucien Favre, que Mario avait connu à Nice. Il a visiblement aimé le foot qu’on y pratiquait.»

Quelles sont les chances de voir l’ancien attaquant de notamment l’Inter Milan, Liverpool, Milan, Nice et Marseille, atterrir en Valais? «A la minute, je n’en sais rien. Mais on travaille toujours sur ce dossier. Les Turcs sont disposés à ouvrir la porte.»

S’il devait se concrétiser, le transfert de Balotelli représenterait bien sûr un énorme coup pour le FC Sion, rejaillissant bien au-delà des frontières helvétiques. «C’est plus l’émotion qu’uniquement l’argent qui peut le convaincre de venir à Sion, conclut Christian Constantin. Si je parviens à amener Balotelli, cela me change quand même la dimension de l’équipe. Sa seule présence pourrait me permettre de boucler d’autres dossiers.»