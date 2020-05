Football

Le FC Sion licencie neuf employés supplémentaires

Le club valaisan continue de faire le ménage. Cette fois, c'est son secteur administratif qui est touché.

Le timing interpelle, quelques minutes après la conférence de presse du Conseil fédéral et l'annonce d'une potentielle reprise de la Super League à partir du 8 juin, à laquelle les Sédunois sont opposés? «Ça n'a rien à voir. Ma décision est motivée d'un point de vue strictement administratif. Ces employés ont un délai de résiliation de contrat de deux mois. Sachant que ceux-ci se terminent fin juin, c'était le dernier moment pour agir sans perdre davantage d'argent. Donc non, ce n'est pas une façon de mettre la pression sur la Ligue.»

Quoi qu'il en soit, le spectre d'un retour à la compétition ravive les doutes financiers qui y seraient liés. Au FC Sion, terminer la saison représenterait un manque à gagner d'environ 5 à 6 millions de francs selon son président. Une façon, aussi, de justifier les licenciements de cette fin de semaine. «C'est la réalité d'une entreprise qui a des charges à assumer et ne peut compter sur aucune entrée d'argent. Et puis, il n'y a plus de matches à organiser, plus de spectateurs à encadrer. Certains postes étaient devenus, en l'état actuel, inutiles.»