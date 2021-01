Pajtim Kasami a fait mal à ses anciens coéquipiers en marquant le 2-0 de la tête. Urs Lindt/freshfocus

Le FC Bâle s’est chargé de remettre les pieds sur terre au FC Sion. Alors qu’ils étaient sur une bonne série de cinq matches sans la moindre défaite, les Valaisans se sont inclinés logiquement sur leur pelouse de Tourbillon, jeudi soir, contre un adversaire supérieur dans tous les domaines.

Rien ne laissait pourtant présager d’une telle issue après la solide performance offerte contre Lausanne cinq jours plus tôt. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, même à Sion, Fabio Grosso a aligné, face au FC Bâle, le même onze de départ qu’à la Tuilière. À l’exception, bien sûr, d’Abdellaoui, suspendu, qui a dû laisser sa place au centre de la défense à Léo Lacroix.

Un petit changement qui a eu de grosses conséquences. Alors que le FC Sion avait parfaitement entamé sa partie en jouant haut et en mettant beaucoup de pression sur la défense bâloise, l’ancien défenseur de Saint- É tienne et du FC Bâle, de retour en Valais depuis un mois, commettait une maladresse qui allait s’avérer décisive. Seul dans sa surface de réparation, Lacroix héritait d’un ballon anodin. Mais un contrôle maladroit, alors que le premier adversaire se trouvait à près de dix mètres, lui faisait concéder un improbable corner. Sur lequel Stocker trouvait la tête de Klose qui s’élevait plus haut que tout le monde pour dévier le ballon hors de portée de Fayulu (16e).

Le coup d’assommoir

À peine remis de ce coup du sort, le FC Sion encaissait un second but neuf minutes plus tard. Et là encore sur un corner tout à fait évitable puisqu’il était le résultat d’une mauvaise relance au pied de Timothy Fayulu. Du côté droit cette fois, Zhegrova trouvait la tête de Kasami qui avait échappé sans difficulté au marquage de Zock. L’ancien Sédunois se rachetait donc très vite d’une énorme occasion manquée une minute plus tôt où il avait vu sa frappe d’une douzaine de mètres heurter la barre.

S e coués par ce double handicap, les Valaisans peinaient à retrouver leurs esprits et leur agressivité du premier quart d’heure. Seules une reprise au premier poteau de Doldur, captée sans problème par Lindner et deux frappes lointaines, et mal cadrées, de Grgic perturbaient un peu la sérénité retrouvée des Bâlois.

Trois changements, zéro réaction

Pour redonner un peu d’âme à son équipe, Fabio Grosso procédait à trois changements à la mi-temps. Les apports de Serey Die, Khasa et Clemenza apportaient une meilleure assise aux Sédunois mais sans qu ’ ils réussissent, malgré leur domination, à créer le moindre danger devant Lindner. Et comme souvent, c’étaient les Bâlois qui passaient tout près de tripler la mise lorsque van Wolkswinkel échappait à Lacroix pour se présenter seul face à Fayulu. Légèrement décalé sur le côté droit, le Néerlandais ne trouvait heureusement que le poteau des buts sédunois (56e). Avant que Zhegrova ne profite d’une erreur de Ruiz pour se présenter seul face à Fayulu qui remportait toutefois ce duel (66e).

Doublé de Karlen

Deux énormes occasions de classer l’affaire que le FC B a bien failli amèrement regretter. Alors que le FC Sion ne parvenait plus à inquiéter Lindner depuis bien longtemps, Gaëtan Karlen réduisait la marque d’une splendide frappe d’une vingtaine de mètres (77e). Un espoir de très courte durée puisque van Wolfwinkel redonnait deux longueurs d’avance à son équipe deux minutes plus tard seulement.

Un double handicap à une dizaine de minutes du terme qui n’abattait pas les Sédunois qui trouvaient une nouvelle fois l’ouverture grâce au même Karlen (83e). Insuffisant toutefois pour prolonger leur série de matches sans défaite.