Super League: Sion largement mené à la pause

Le club zurichois, certes, pointe au 5e rang (13 pts), à une longueur de son adversaire du soir, mais ne convainc pas depuis quelques semaines. Après deux sévères défaites contre Servette puis Bâle, GC a concédé un triste nul 1-1 face à son rival le FCZ il y a sept jours. De plus, un autre problème se pose chez les Sauterelles et il explique sans doute ce mal-être: Hoxha, Kacuri, Momoh, Moreira et Nadjack sont à l'infirmerie, tandis que Margreitter est malade. Quant à Dadashov, Seko, ils sont suspendus. Du côté des visiteurs, seuls Cyprien (blessé) et Costa (suspendu) manquent à l'appel.