Football

Le FC Sion propose de jouer plus de matches en 2021

Le club valaisan a interpellé la Swiss Football League sur les problèmes d'une reprise et présente ses solutions.

Dans un communiqué publié dimanche en fin d'après-midi, le club sédunois a rappelé que spectateurs, sponsors, partenaires et abonnés représentent la quasi-totalité de ses recettes. Avec joueurs et staff au chômage jusqu'à une possible reprise des compétitions, le FC Sion estime ainsi pouvoir diminuer ses dépenses de 65%, d'autant plus qu'aucune aide ou augmentation des droits TV ne peut être envisagée de la part de la SFL.