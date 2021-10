Football – Le FC Sion reçoit GC

« L'une des équipes les plus dangereuses du championnat ». Voici comment considère l'équipe zurichoise Paolo Tramezzani. Venant de deux très bons matches (défaite in extremis face à Bâle et victoire donc à Genève), l'entraîneur italien du FC Sion ne se fie pas des Sauterelles et de leurs difficultés à se montrer dangereuses à l'extérieur (trois nuls et deux défaites).