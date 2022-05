Football: Sion et YB dos à dos après 45 minutes

45 minutes de souffrance pour le FC Sion qui s'en sort bien avec ce score nul et vierge. Les Bernois ont mis du temps à mettre en place leur domination mais ont très vite pu profiter du manque de justesse technique de la part des défenseurs sédunois dont les relances laissaient franchement à désirer. Le milieu de terrain valaisan a perdu la bataille fait à celui de YB et n'a pas réussi à garder le ballon. C'est surtout ce point qu'il faudra corriger pour la deuxième mi-temps : hausser le niveau technique et priver de ballon des Bernois qui eux sont très à l'aise techniquement.