Football: Le FC Sion retombe de haut à Lucerne

Contre Grasshopper à Zurich (0-1) et à Lausanne (1-2) en fin de saison dernière d’abord, à Lugano (2-3) et au Letzigrund contre le champion sortant (0-3) depuis la reprise, le FC Sion pouvait se targuer de rester sur quatre succès consécutifs à l’extérieur en prenant la route de la Suisse centrale - une agréable première depuis son retour en Super League en 2006.

Début de match catastrophique

Trop facile pour Lucerne

Tout était beaucoup trop facile pour un Lucerne virevoltant et des Valaisans transpercés. Peut-être Tramezzani a-t-il pris un risque en voulant aligner son onze classique, ce qui supposait la présence de Saintini. Une semaine après être sorti sur une civière en Coupe de Suisse à Chêne et que l’on ait craint une grave blessure au genou, le défenseur guadeloupéen, déjà requinqué, est apparu à la peine, à l’instar de toute la défense.

Début de bagarre entre les deux bancs

Une altercation au bord de la touche entre Martin Frydek et Paolo Tramezzani, entraînant un début de bagarre générale entre les deux bancs, allait s’avérer lourde de conséquence pour le défenseur lucernois. Puisque quatre minutes plus tard, une faute de celui-ci, en retard sur Lavanchy, lui valait une deuxième biscotte synonyme d’expulsion (42e).

Avec un homme en plus (puis deux, puis trois), les Valaisans allaient-ils trouver les ressources pour inverser le destin du match? Dès la reprise, Lindner - sauvant devant Schürpf - et la transversale - trouvée par Sorgic dans l’enchaînement - devaient leur permettre d’y croire. Un peu mais pas suffisamment au point de renverser le sablier. On fut plus près du 3-0 - merci Lindner, multipliant les sauvetages - que du 2-1.