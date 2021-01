Le premier match après une pause hivernale est rarement d’un très bon niveau. Le FC Sion a donc su profiter des 90 minutes de plus qu’il avait dans les jambes pour montrer au Lausanne-Sport que la hiérarchie de cette funeste année 2020 allait être différente en 2021. Sur une pelouse rendue plus difficile à maîtriser par la fine pellicule de neige qui la recouvrait malgré les efforts déployés par le service d’entretien avant le coup d’envoi, les Valaisans avaient la très bonne idée de prendre d’emblée l’initiative. Une nouvelle volonté de prendre leur jeu à leur compte qui leur a permis de prendre les devants au tableau d’affichage.

Fayulu décisif

Une pause que les Sédunois auraient d’ailleurs aussi pu atteindre avec deux longueurs d’avance si la déviation de la tête de Zock avait été un peu plus précise (45e).Si les Lausannois se montraient enfin un peu plus conquérants par la suite, ils ne parvenaient que trop rarement à mettre leurs adversaires sous pression. Souvent imprécis au moment d’effectuer la dernière passe, ils passaient d’ailleurs une nouvelle fois tout près de concéder un second but lorsqu’une superbe reprise de la tête de Karlen frappait la partie inférieure de la transversale du but d’un Mory Diaw guère à son avantage sur cette séquence (58e).