Football: Stojilkovic double la mise, Sion fait le break à la demi-heure de jeu

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !!! STOJILKOVIC DOUBLE LA MISE !! Quel une-deux terrible du FC Sion ! La course de l'attaquant sédunois est parfaite, dans le dos de la défense des Brodeurs. Lavanchy en profite pour effectuer une longue passe parfaite et ensuite observer son coéquipier crucifier Zigi et inscrire le 2-0.