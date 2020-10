Marc Schneider (40 ans) n’est plus le coach du FC Thoune. Après avoir pourtant survécu cet été à la relégation du club bernois en Challenge League, le technicien de la Stockhorn Arena a tiré les conséquences du mauvais départ du FC Thoune et choisit de présenter ce lundi matin sa démission après la défaite subie à domicile contre Xamax (1-3) . Après trois journées de championnat, le relégué bernois, 9e, ne compte qu’un seul point, avec un nul et déjà deux revers.