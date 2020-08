Football Le FC Valence n’arrive plus à payer ses joueurs

À court de liquidité, les dirigeants du FC Valence essaient de trouver un compromis avec les joueurs.

Le FC Valence n’a plus de sou. Le club espagnol est dans une impasse. Une partie des salaires de cette année n’A pas pu être payéE et le club ne dispose pas d’assez de liquidité pour éponger ses dettes.

Le but de cette entrevue était de convaincre les joueurs d’accepter de recevoir une partie de leurs salaires de la saison dernière à travers des billets à ordre (ndlr: titre engageant un souscripteur à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire) qu’ils pourraient encaisser dès septembre 2020 et valable pendant un an.