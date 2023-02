Football: Le FC Zürich obtient le nul face à YB

Non sans encombre, Young Boys poursuit sa série d’invincibilité à Zurich.

Ouvert par des feux d’artifices mis en place par les supporters, le match a connu une première mi-temps disputée durant laquelle les deux équipes ont eu des situations dangereuses. C’est à la 40e qu’un bon travail de Jonathan Okta a permis à Zurich d’ouvrir le score et de prendre les devants. Alarmés par ce but, les Bernois ont montré un autre visage en réalisant une deuxième mi-temps plus convaincante avec plusieurs actions dangereuses. Une attitude récompensée par l’égalisation de Joël Monteiro.