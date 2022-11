Football: Le FC Zürich mené après 45 minutes

Score à l'avantage d'Arsenal à l'issue des 45 premières minutes. Les Zurichois avaient pourtant bien entamé le match en jouant très haut et en effectuant un pressing constant sur les défenseurs adverses, bloquant la construction du jeu de la part des Anglais. Bien que les hommes de Bo Henriksen aient été combatifs, le but encaissé leur a coupé les jambes. Néanmoins, le FCZ propose une bonne prestation et n'a pas sombré, comme lors des autres rencontres.