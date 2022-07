Football: Le FC Zurich sort par la petite porte

Des prolongations inespérées

Ce qui devait arriver arriva. À force d’être trop approximatifs à la finition dans le camp adverse, les Suisses se sont fait prendre en contre. Après avoir remonté tout le terrain en deux passes, Qarabag a bénéficié d’un cafouillage d’Ole Selnaes et de Cheick Oumar Conde qui ont donné le ballon sur un plateau à Kady Malinowski (55e) qui ne s’est pas fait prier pour crucifier le gardien Yannick Brecher. Tout était donc à refaire. Et plus rien n’a été fait, jusqu’à la… 95e minute de jeu. Le FC Zurich, qui avait bien poussé dans les derniers instants de cette confrontation, a été récompensé au bout du bout par un but du remplaçant Ivan Santini au terme d’une action «coup de billard». Le FCZ a dû s’y prendre à trois fois (à la limite du hors-jeu) pour arracher des prolongations inespérées.