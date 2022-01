Genève – Le festival Antigel démarre en grande pompe

Le coup d’envoi a été donné vendredi à l’Oasis, le nouveau QG du festival. Autrefois basés au Grand Central à la caserne des Vernets, désormais les organisateurs donnent rendez-vous au public au restaurant de la plage des Eaux-Vives. Ainsi, tous les vendredis et les samedis, jusqu’au 19 février, des soirées avec DJ sont organisées sur la terrasse de l’établissement, où des bâches et des champignons ont été installés pour l’occasion. «Ce nouveau lieu d’accueil permet de proposer l’entrée aux personnes non vaccinées ou non guéries, mais munies d’un test Covid», souligne la communicante.