Le festival Antigel, qui propose chaque hiver des événements culturels durant un mois dans touts le canton de Genève, a dû se résoudre à annuler une grande partie de sa programmation. Les organisateurs l’ont annoncé jeudi soir, à regret. Malgré ce qu’ils qualifient de «coup dur», ils ont décidé de ne pas baisser les bras. Ils indiquent avoir pris contact avec le Département de la cohésion sociale et «travailler actuellement sur des alternatives concrètes». Par voie de communiqué, ils écrivent vouloir se battre «pour ouvrir le champ des possibles et redonner à la culture son rôle essentiel dans la société.»

Pour les sportifs et les fêtards

L’édition 2021 sera ainsi privée de spectacles et de concerts. Reste l’Antigel-run en format virtuel. «Les courses se feront au fil de l’eau, le long de parcours inédits et idylliques. Les courageux et courageuses s’auto-chronomètreront grâce à une application, en solo ou en famille.» Pour les moins sportifs mais plus fêtards, le lieu central du festival, le Grand Central «se vivra en streaming grâce à une programmation internationale concoctée par Motel Campo et Shap Shap, en partenariat avec Couleur 3».