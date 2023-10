Le festival Circus Of Sound attend la DJ en vogue Carla Schmitt

Les amateurs de sonorités électroniques dynamiques et imprévisibles peuvent se réjouir de la venue de Carla Schmitt, le samedi 28 octobre 2023, au premier Circus Of Sound. La DJ proposera «une techno artistique loin des drops répétitifs et ennuyeux que la scène voit se multiplier actuellement», indiquent les organisateurs. À raison. «Je n’ai aucune limite créative. Si j’ai quelque chose en tête, je le réalise», a expliqué à «Numéro Netherlands» celle qui est régulièrement présentée comme l’une des jeunes artistes françaises multidisciplinaires les plus prometteuses et innovantes.

Côté production, Carla Schmitt, dans la vingtaine, a dévoilé le 5 mai 2023 «Red Ambition», single signé sur le label de la star belge Amelie Lens. Le superbe clip, chorégraphié par la Bordelaise, et dans lequel elle évolue aux côtés de danseurs et d’un peintre, est digne d’un court-métrage. «La danse m’a toujours permis d’être moi-même quand j’étais plus jeune. Tout est parti de là et cela m’a ouvert la voie à la musique. Je me suis lancée dans la techno en dansant et non en allant en club. Je suis aussi très inspirée par le cinéma français et coréen, l’esthétique des images et les couleurs. J’aime raconter des histoires à travers d’autres médiums que ma musique. J’aime aussi pouvoir exprimer cela à travers l’imagerie, et c’est ce que j’aimerais mettre en avant dans l’industrie techno», a confié l’ex-danseuse professionnelle.