Le festival Croc’ the Rock a gagné la confiance des rockers

Le Croc’ the Rock accueille son public dans la salle de l’Étang, à Étagnières. DR

Le festival Croc’ the Rock devrait attirer la foule. Les feux sont au vert en tout cas. «La vente des prélocations marche bien, mieux que les autres années. C’est très encourageant. En plus, on a également reçu beaucoup d’inscriptions pour être bénévole», s’est réjoui Raphaël Martin, programmateur.

Pourtant, la programmation de la manifestation est très pointue, plus en tout cas qu’en 2022 où ont joué Émilie Zoé et Temples. «Depuis quelques années, on se met moins la pression pour absolument trouver des têtes d’affiche. Je crois que les gens ont compris maintenant qu’après douze éditions la qualité de la programmation est là. S’ils ne connaissent pas les groupes à l’affiche, ils viennent en faisant confiance à notre expérience dans le rock», a-t-il analysé. Comme à son habitude, le Croc’ the Rock accueillera de nombreuses formations du Royaume-Uni. «Elles parlent beaucoup entre elles et se passent ainsi le mot qu’on les reçoit très bien. En Angleterre, les rockers sont un peu maltraités. Chez nous, ils disposent d’une loge, équipée en plus d’une tireuse à bière. C’est un peu le paradis pour eux. Je pense que ça nous aide à décrocher des combos qui se produisent généralement dans de plus grands festivals que le nôtre, d’une capacité de 1000 personnes», a-t-il livré.

Parmi les concerts immanquables, le Vaudois pointe celui de The Underground Youth, «groupe mancunien incroyable qui compte onze albums studio et qui n’a jamais cessé de tourner depuis plus d’une dizaine d’années». Celui de DITZ, quintet de Brighton dont c’est la première venue en Suisse, «qui a été présenté par Joe Talbot, d’Idles, comme «un des meilleurs groupes de rock actuellement». Ou encore le live de Shame, «qui va forcément partir en vrille, j’espère que la salle va tenir le coup». On rappellera que les cinq garçons de Londres, qui ont publié l’album «Food For Worms» en février 2023, ont livré un show post-punk d’anthologie au mythique festival Glastonbury en juin.