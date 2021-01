Bande dessinée : Le Festival d’Angoulême sacre «L’Accident de chasse»

Les Américains Landis Blair et David Carlson ont remporté le Fauve d’or du meilleur album avec un roman graphique sur le Chicago du siècle dernier. Le Grand Prix sera attribué lors de l’édition grand public prévue fin juin.

«L’accident de chasse» a remporté le Fauve d’or du Festival d’Angoulême. Twitter (@lobs)

Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a dévoilé vendredi son palmarès annuel à huis clos, avec le prix du meilleur album pour «L’Accident de chasse», cinq mois avant une édition grand public reportée à l’été et menacée de boycott par des auteurs mécontents.

Les grands gagnants ont été les Américains Landis Blair et David Carlson, qui ont remporté le Fauve d’or du meilleur album avec ce long roman graphique sur le Chicago du siècle dernier.

Le prix spécial du jury a été attribué au Britannique Steven Appleby pour «Dragman», une super-héroïne derrière laquelle se cache un père de famille. Celui des lycéens a consacré «Peau d’homme», d’Hubert et Zanzim, déjà couronné de multiples autres récompenses dans la BD, tandis que le prix révélation est revenu à Maurane Mazars pour «Tanz!»

Cette dernière était parmi les rares lauréats présents. «C’est assez effrayant de savoir qu’on se lance dans un métier précaire (…) C’est dur pour nous, auteurs, dans ce marché florissant, mais où les auteurs se paupérisent de plus en plus», a-t-elle dit.

Grand Prix attribué en juin

Il faudra attendre l’édition grand public du Festival, prévue fin juin, pour la récompense la plus prestigieuse du Festival, le Grand Prix, remis à un auteur de BD pour l’ensemble de sa carrière.

Seuls les journalistes, représentants des lauréats, membres de l’organisation et le maire d’Angoulême étaient autorisés à l’événement dans le théâtre de la ville, organisé après le couvre-feu de 18h00.

Le 48e Festival a dû bouleverser son format et repousser son volet grand public à la fin juin, pour «s’adapter au contexte de la pandémie». Il pourrait se tenir entièrement en plein air si la crise sanitaire empêche toujours les rassemblements en intérieur, ce qui paraît vraisemblable.

L’initiative d’expositions d’oeuvres de BD dans les gares SNCF a agacé le collectif Auteurs et autrices en action (AAA), qui réclame une plus grande part du chiffre d’affaires de la BD pour les auteurs. Il a déploré que le Festival et la SNCF «se refusent encore cette année même à rémunérer les autrices et auteurs dont elles exposent le travail».

«Boycott total»

Une tribune a été signée par près de 700 auteurs, dont certains étaient dans la sélection officielle voire ont été primés, comme Zanzim et Maurane Mazars. Ils menacent d’un «boycott total du versant public du Festival d’Angoulême, en juin prochain, si aucun acte réel et concret n’est posé d’ici là, à l’endroit de notre statut professionnel, de notre représentation et d’un juste rééquilibrage de la chaîne du livre».

«Si les choses ne changent pas je ne serai pas là en juin. Je serai solidaire des autres auteurs, parce qu’il y en a vraiment marre», a dit Zanzim au moment de recevoir son prix. Parmi les auteurs de BD, «on est 50% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Moi je fais partie de ces auteurs-là. On essaie de tenir, mais à un moment on lâche», a lancé Gabrielle Piquet, prix de l’audace avec «La Mécanique du sage».

La direction a répondu, dans une lettre ouverte, que pour permettre ces expositions, le Festival avait été contraint «d’investir, d’engager (…) des budgets qu’il n’a pas, en un mot de s’endetter» faute de recettes.

La BD souffre non pas de l’érosion des ventes, puisqu’elle a connu une nouvelle année de croissance en 2020, selon l’institut GfK, mais de la rémunération très faible pour les auteurs, sauf pour les plus connus. Et l’écart avec les moins connus se creuse. D’après GfK, la bande dessinée a vu «un recentrage important des ventes autour des best-sellers en 2020. Leur poids a été renforcé tout au long de l’année».