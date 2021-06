Cinéma : Le Festival de Cannes dévoile sa très attendue sélection officielle

Qui briguera la Palme d’Or aux côtés de Wes Anderson, Leos Carax et Paul Verhoeven? Le Festival de Cannes dévoile jeudi une sélection officielle qui s’annonce très riche, après l’annulation de l’édition de l’an dernier.

Carax, Verhoeven et Anderson confirmés

«Annette» marquera le retour sur les écrans du cinéaste Leos Carax, auteur des «Amants du Pont neuf» en 1991 et dont le dernier film, «Holy Motors» a bientôt dix ans. Présenté en ouverture du festival, cette comédie musicale rock, dont la bande originale et le scénario sont signés du mythique groupe américain Sparks, réunit deux stars: Marion Cotillard et Adam Driver.

Et l’Américain Wes Anderson présentera «The French Dispatch», un film tourné à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, qui était déjà prêt pour l’an dernier et pourra fournir son quota de stars au tapis rouge: outre Bill Murray, l’acteur fétiche du réalisateur, le casting réunit Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Adrien Brody, et côté français, Léa Seydoux et Mathieu Amalric.