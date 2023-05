Cinéma: Le Festival de Cannes ouvre et réhabilite Johnny Depp

Interrogé sur le choix du film en ouverture de Cannes, le délégué général du Festival Thierry Frémaux a souligné s’intéresser à Depp «comme acteur», auquel rien n’interdisait de tourner, et dont la prestation dans le film est «extraordinaire»: «je n’ai qu’une seule conduite dans la vie, la liberté de penser, de parler, d’agir dans le cadre de la loi» a-t-il ajouté. Il assure n’avoir pas suivi la saga judiciaire ultra-médiatisée qui a opposé Depp à son ex-épouse, l’actrice Amber Heard, avec accusations réciproques de violences conjugales et de diffamation.

«Qu’est-ce que son image va devenir?»

Plus largement, la réalisatrice («Le bal des actrices», «Mon roi»…) «savait très bien à quoi (elle) s’exposait en montrant un acteur américain dans ce rôle». «On avait des points communs et je me suis dit (…): il vaut mieux un acteur qui se donne corps et âme plutôt qu’un qui y va du bout des doigts», a-t-elle poursuivi. Maïwenn elle-même a des déboires avec la justice, après avoir récemment agressé le patron de Mediapart Edwy Plenel dans un restaurant.