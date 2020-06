Cinéma

Le Festival de Cannes va dévoiler sa «sélection officielle»

Le Festival de Cannes va dévoiler une liste de 56 films constituant sa «sélection officielle», en l’absence de festival à cause du virus.

Le président du Festival, de Cannes Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux, dévoileront cette liste de 56 films à 18 h à Paris, sans que les films soient répartis comme d’habitude en sections telles que la compétition, la plus prestigieuse, ou encore les catégories «hors compétition» ou «séances spéciales».

«Cette sélection, elle est là, et elle est belle. Elle dit que le cinéma, qui a disparu des salles pendant trois mois en 2020, et pour la première fois depuis leur création par Lumière le 28 décembre 1895, est plus vivant que jamais», a souligné Thierry Frémaux, en charge de la sélection, dans un texte transmis à la presse avant l’annonce des films.