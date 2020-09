États-Unis : Le festival de cinéma de Deauville s’ouvre sans Américains

Le festival du cinéma américain de Deauville s’est ouvert vendredi soir sans public. Cette 46e édition de dix jours sera marquée par la présentation de neuf films privés de festival de Cannes à cause du Covid-19.

Neuf films sélectionnés à Cannes

L’actrice Clotilde Hesme a elle fait part de sa «joie» sur le tapis rouge. Quelques centaines de personnes masquées ont assisté à l’arrivée des stars, non masquées jusqu’à leur entrée dans la salle, et moins nombreuses que les années précédentes.

Des vedettes attendues

Outre la présidente du jury, Vanessa Paradis, Bruno Podalydès et Vincent Lacoste sont présents vendredi soir, et sont annoncés dans les jours à venir à Deauville, Catherine Frot, Maïwenn, Benoît Poelvoorde, Louis Garrel, Pio Marmaï, Lucas Belvaux, Bruno Podalydès, Vincent Lacoste ou encore Noémie Merlant.

Emancipation féminine

Quinze longs-métrages américains sont en compétition, dont sept premiers films et huit signé par des femmes. Parmi eux, «Last Words» de Jonathan Nossiter et «Kajillionaire» de Miranda July (réalisatrice et rôle titre de «Moi, toi et tous les autres», Caméra d’or à Cannes en 2005) sont les deux seuls pour l’heure à avoir une date de sortie en France (respectivement 21 octobre et 30 septembre).