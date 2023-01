Montreux : Le festival de jazz restera au 2M2C malgré les travaux en 2024

Parmi les options avancées par les organisateurs pour pallier la fermeture des deux grandes salles payantes du festival, l’Auditorium Stravinski et le Lab: le rez inférieur du Petit Palais, qui a déjà servi de lieu gratuit pour concerts et jam-sessions, et la scène sur le lac, créée en 2021. Seul bémol: la mise en place de cette dernière avait été facilitée grâce à des procédures simplifiées durant le Covid. La situation sera totalement différente pour l’édition 2024. «Il faudra passer par de longs processus de mises à l’enquête», avertit Jean-Baptiste Piemontesi, municipal montreusien de la Culture. Ce n’est qu’au mois de mai que nous en saurons davantage sur la viabilité de ces options.