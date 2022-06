Voici le menu de la 50e édition du Festival de la Cité

Lausanne : Le Festival de la Cité a dévoilé le menu de sa 50e édition

L’événement gratuit a présenté, jeudi 2 juin 2022, son riche programme pluridisciplinaire. Il se déploiera dans 18 lieux.

Après deux éditions en 2020 et en 2021 ( cette dernière particulièrement arrosée) sous le joug de la pandémie, le Festival de la Cité va retrouver toute son ampleur, du 5 au 10 juillet 2022. L’événement fera naturellement battre le cœur historique de Lausanne, mais aussi les vergers de l’Hermitage, la friche du Vallon, l’usine Tridel ou encore les bois de Sauvabelin. Au total, ce sont 18 lieux qu’investira la manifestation. «Le Festival de la Cité revient pour sa 50ème édition avec l’envie toujours ardente d’encourager la curiosité de ses publics. Avoir d’autres contraintes que celles d’une billetterie ou de salles dédiées a permis au Festival de faire à sa manière et de s’imposer au fil des années comme un rendez-vous culturel unique et incontournable de la musique et des arts vivants», résument les organisateurs.