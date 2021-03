Lausanne : Le Festival de la Cité aura bien lieu

Les organisateurs du Festival de la Cité confirment la tenue de l’événement qui aura lieu du 6 au 11 juillet. La forme que prendra la manifestation lausannoise reste pour le moment inconnue.

Le Festival de la Cité n’abdique pas et aura bien lieu cette année du 6 au 11 juillet à Lausanne. Il propose également plusieurs changements afin d’être le plus «Covid-compatible» possible. Sa forme définitive n’est cependant pas encore connue, les organisateurs attendant d’en savoir plus sur la situation sanitaire avant de se prononcer.

Le festival compte miser sur plusieurs espaces distincts avec la possibilité de moduler sa capacité d’accueil en attendant les consignes sanitaires définitives qui seront en vigueur cet été. Plusieurs espaces seront proposés aux spectateurs, tous indépendants les uns des autres.

Des nouveautés…

Le festival investira une quinzaine de lieux, de la Place du Château à la cathédrale de Lausanne, en passant par la cantine de Sauvabelin ou encore la clairière de Tridel. Chaque espace aura sa propre programmation, que ce soit pour un concert unique ou pour des représentations sur toute la semaine.

Il va également augmenter sa surface et étendre ses horaires. L’événement pourra se vivre de jour comme de nuit cette année, avec des propositions culturelles le matin, à midi et le soir. Autre nouveauté: l’intégration de concepts culinaires. Les traditionnels stands de nourriture seront agrémentés de propositions plus artistiques et participatives.

… et des inconnues

Impossible pour les organisateurs de prévoir une jauge maximum de spectateur pour le moment. 100, 1000, 10’000 personnes? Assis, debout, soumis à un test PCR ou un vaccin? Énormément de questions restent encore sans réponse pour le festival lausannois qui n’est pas non plus sûr de pouvoir inviter des artistes internationaux. Seule certitude: la programmation sera dévoilée le 3 juin prochain.

Un intense travail d’analyse et de réflexion a aussi été entrepris sur une transformation possible

du festival afin de lui permettre de conserver l’ampleur des rencontres entre les artistes et les publics.

Les travaux sont toujours en cours et se concrétiseront en fonction des soutiens financiers

obtenus.