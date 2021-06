Lausanne : Le Festival de la Cité dévoile un riche programme

L’événement pluridisciplinaire se jouera du 6 au 11 juillet 2021 dans seize lieux à Lausanne. Il proposera plus de 90 projets artistiques.

En période de pandémie, c’est une sacré risque de monter un festival. A l’instar du Montreux Jazz , le Festival de la Cité à Lausanne en fait fi. Il a dévoilé le menu de sa 49e édition jeudi 3 juin 2021. Elle se déploiera dans seize lieux de la capitale vaudoise, dont le quartier historique de la Cité, naturellement, mais aussi sur la rue Pierre-Viret, à la Clairière de Tridel, au verger de l’Hermitage ou encore à Sauvabelin. Danse, théâtre, arts de rue, performance, spectacle pour enfants et musique sont au menu. Le tout à voir gratuitement. «Les incertitudes qui ont plané sur la réalisation de cette 49e édition (ndlr: dont le budget est de 2 millions de francs) n’ont pas freiné l’élan de l’équipe de programmation, bien au contraire. Le menu est riche et ambitieux», ont résumé les organisateurs dans leur communiqué.

Pour ne parler que du volet musical, on citera, pêle-mêle, les concerts de Nik Bärtsch, Organ Mug, le soundsystem du collectif électronique lausannois La Sacrée Déter, This Is The Kit, Egyptian Blue, Lazarus Kane, Swear I Love You, /A\ (combo formé d’Émilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet ), Professor Wouassa, Kush K (récemment décoré du prix IndieSuisse du meilleur album 2020) ou encore le lauréat d’un Swiss Music Award, le chanteur lausannois Arma Jackson.