Lausanne

Le festival de la Cité version Covid-compatible a attiré 6000 spectateurs

La manifestation, remaniée pour s’adapter aux restrictions, a été couronnée de succès. Mais elle espère retrouver sa forme habituelle l’an prochain.

Un festival en temps de Covid: c’est possible

«Après six jours de festivités culturelles empreintes de prestations artistiques fortes et une profonde émotion lisible sur les visages, le constat est réjouissant: avec de l'énergie et une grande force d'adaptation, il est possible de proposer des événements dans le contexte actuel», ont écrit dimanche les organisateurs.