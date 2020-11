Cinéma : Le Festival du film de Locarno a son nouveau directeur artistique

Giona A. Nazzaro a été choisi à l’unanimité par le conseil d’administration du festival de cinéma tessinois pour être le nouveau directeur artistique de l’évènement.

Le conseil d’administration a trouvé en Giona A. Nazzaro une personnalité qui reflète les contours artistiques du Locarno Film Festival. Des compétences solides, une connaissance pointue de la manifestation, un regard tourné vers l’avenir, en parfaite adéquation avec l’indispensable innovation numérique de notre Festival, et un profil international doublé d’un lien privilégié avec la Suisse et le Tessin», indique Marco Solari, président du conseil d’administration, cité dans un communiqué de presse.

Délégué général de la Semaine internationale de la Critique de la Mostra de Venise depuis 2016 et membre du comité artistique du Festival international du film de Rotterdam (IFFR), Giona A. Nazzaro est né à Zurich en 1965. Diplômé en langue et littérature allemande et anglaise, il a été programmateur et membre du comité de sélection de Visions du Réel à Nyon de 2010 à 2020 et a déjà participé au Locarno Film Festival en tant que modérateur.