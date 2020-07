Locarno

Le festival du film diffusera quelques films en salle

«Ces mois d’éloignement nous ont montré combien l’expérience de la salle de cinéma est importante», a justifié la directrice artistique du festival pour expliquer ce choix.

Quelques films seront projetés dans trois salles à Locarno pendant le Festival du film, version 2020 qui se déroulera du 5 au 15 août. Ce sera le cas pour la sélection complète des courts métrages nationaux et internationaux du concours Pardi di domani.

Des surprises sont également servies au public sous le titre Séances secrètes. Lili Hinstin a sélectionné dix films sans exigences géographiques, temporelles ou spécifiques au festival. On en connaîtra les jours et heures de projection, mais non les titres, qui ne seront révélés qu’une fois dans la salle. D'autres propositions sont encore au programme.