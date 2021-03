Voilà deux nouvelles qui tranchent: alors que, mardi matin, on apprenait que Paléo jetait l’éponge, le festival Electron a annoncé, en début d’après-midi, qu’il faudra compter sur lui pour monter une édition 2021, la dix-huitième. Par voie de communiqué, l’association Headfun, à la barre de l’événement, «a choisi de faire face aux restrictions sanitaires en réinventant son format et en s’offrant une nouvelle identité».

L’optimisme est donc de rigueur, mais pas la naïveté. Les «normes sanitaires fluctuantes qui paralysent depuis plus d’une année les organisateurs de manifestations culturelles» n’ont pas été oubliées dans l’équation. Afin de pouvoir mener à bien son projet, Electron a ainsi décidé «de fractionner la manifestation en quatre volets distincts et éloignés dans le temps, alors qu’ils se conjuguent au même tempo en temps normal.» Cette organisation devrait permettre une plus grande souplesse d’adaptation selon l’évolution de la situation sanitaire. Néannoins, les organisateurs disent miser «sur un retour progressif à la normale et l’espoir de renouer avec le dancefloor en fin d’année».

Quatre étapes vers la normalité

Le premier volet, prévu du 22 avril au 2 mai, sera une exposition, intitulée «L’exposition qui aura peut-être lieu». Le deuxième, baptisé BLIND, pourrait occuper les 5 et 6 juin prochains. «Comme son nom le suggère, il proposera une plongée à l’aveugle dans l’une des programmations du festival.» Les organisateurs, désireux de ménager la surprise, n’en disent pas plus, mais annoncent un propos «des plus intimistes». En août, SUMMER proposera une ambiance plus festive, en extérieur et en «mode plutôt diurne». Enfin, CLUB, prévu pour début novembre, vise à «renouer avec le dancefloor et les basses électroniques grondantes».